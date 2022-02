Arriva in Italia la pausa pranzo 4 0 che permette di gestire un’alimentazione calibrata anche in azienda

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Nell’ultimo anno e mezzo, causa pandemia da Covid 19, la classicainha subito una concreta innovazione e con essail semplice concetto di mensa, più smart e sostenibile e attenta al benessere delle persone. A Lurago d’Erba (Co) è infatti nata la4.0 ispirata alle grandi multinazionali americane della Silicon Valley. A sperimentare il nuovo ristorantele del futuro ci ha pensato Bonacina 1889,comasca che da quattro generazioni realizza mobili di design destinati per il 90% al mercato estero ed esposti al Moma di New York, al Museo della Triennale, al Philadelphia Design Museum grazie alle collaborazioni con i più grandi maestrini come Gio Ponti, Franco Albini, Marco ...

Advertising

SkyTG24 : Arriva la prima medaglia d'oro per la spedizione azzurra a #Beijing2022 - RadioItalia : .@mengonimarco ospite a Radio Italia: “Bisogna un po’ osare e prendere un po’ di coraggio e seguire l’istinto. Se u… - HuffPostItalia : Arriva il primo oro d'Italia: Arianna Fontana da record nei 500 short track - LucianoQuaranta : RT @Antonio_Tajani: Arriva il primo oro ai Giochi invernali di #Pechino2022. Arianna Fontana vince una gara dal finale mozzafiato nei 500 m… - skyler_italia : @handecoksev Lui va a letto tardi e poi io di Baru mi fido.. Adesso lunedì arriva anche Alex -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Italia

Clickmobility.it - Mobilità e trasporto pubblico

Msc, le crociere estendono i protocolli di sicurezzafino all'estate 2022 il programma "...non dovrà rimborsare nulla Secondo la Commissione europea i due prestiti statali concessi dall'...... che al telefono non si fida troppo a parlare di relax senza vaccino: 'Venga pure, quandone ...è iniziato in Francia e in Germania e da qualche settimana funziona bene anche in: le ...(Fanpage.it) E' il dato che emerge dal terzo report dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa sul monitoraggio degli antivirali per la terapia di Covid-19. Sono 4.117 pazienti Covid avviati al ...Il WWF apprezza la celerità della Camera nell’approvare il DDL di Ratifica dell’Accordo di Parigi e si augura che il Senato faccia altrettanto. “Anche a livello simbolico, è importante che l’Italia ...