FantaSanremo: la vittoria di Emma nel gioco del Festival (Di domenica 6 febbraio 2022) 500mila squadre hanno partecipato alla gara dell'anno e i cantanti non si sono tirati indietro con gesti e parole dal palco. Alla fine ne è venuta una classifica molto diversa da quella ufficiale Leggi su vanityfair (Di domenica 6 febbraio 2022) 500mila squadre hanno partecipato alla gara dell'anno e i cantanti non si sono tirati indietro con gesti e parole dal palco. Alla fine ne è venuta una classifica molto diversa da quella ufficiale

Advertising

_la_Bitoss_ : RT @__m_r_s___: Domani pretendo il servizio al tg1 per la vittoria di Emma al fantasanremo - Martinandenna : RT @LucaBraidotti: Smaltita l’ebbrezza per la vittoria è l’ora di ringraziare: @morandi_g, capitano eroico; @MarroneEmma, punta di diamante… - LucaBraidotti : Smaltita l’ebbrezza per la vittoria è l’ora di ringraziare: @morandi_g, capitano eroico; @MarroneEmma, punta di dia… - WayHaught97 : RT @gloryAmbro: VIVO PER LA REAZIONE DI EMMA CHE SCOPRE DELLA VITTORIA DEL FANTASANREMO #Sanremo2022 - Ale__Ciani : Grazie @MarroneEmma che mi hai trascinato alla vittoria. Senza di te, stavo in mezzo ad una strada. #Sanremo… -