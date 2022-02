Salvini: «Il centrodestra in Italia non è una coalizione, si è sciolto come neve al sole» (Di sabato 5 febbraio 2022) Il centrodestra in Italia non è una coalizione. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un collegamento da casa dopo essere risultato positivo al Covid. «I referendum sulla giustizia saranno un banco di prova per il cosiddetto centrodestra, permettetemi di usare il “cosiddetto”, perché alla prova dei fatti sono stato uno dei pochi a credere all’unità della coalizione che si è sciolta come neve al sole», ha detto intervenendo al convegno “Il Futuro della destra in Europa” in corso a Marina di Carrara. Il riferimento è a quanto accaduto a fine gennaio con l’elezione del presidente della Repubblica quando il centrodestra si era presentato compatto e poi, invece, si è sgretolato. Fratelli ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilinnon è una. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, in un collegamento da casa dopo essere risultato positivo al Covid. «I referendum sulla giustizia saranno un banco di prova per il cosiddetto, permettetemi di usare il “cosiddetto”, perché alla prova dei fatti sono stato uno dei pochi a credere all’unità dellache si è scioltaal», ha detto intervenendo al convegno “Il Futuro della destra in Europa” in corso a Marina di Carrara. Il riferimento è a quanto accaduto a fine gennaio con l’elezione del presidente della Repubblica quando ilsi era presentato compatto e poi, invece, si è sgretolato. Fratelli ...

