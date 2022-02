Salto con gli sci | Pechino 2022 Nella gara maschile su trampolino piccolo la sorpresa è sempre dietro l’angolo

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il programma delcon gli sci ai Giochi diprosegue con lapiù ricca di storia che la disciplina possa offrire. Infatti domenica 6 febbraio è prevista la competizione individuale da, prova che assegnerà il suo XXIV titolo olimpico, avendo fatto parte dell’appuntamento a Cinque cerchi sin dall’edizione inaugurale di Chamonix 1924. Sino a oggi, sono ventuno i saltatori capaci di laurearsi campioni olimpici su Normal Hill. Ciò significa che nel corso degli anni solo in due sono riusciti a ripetersi. Si tratta del norvegese Birger Ruud e dello svizzero Simon Ammann. Lo scandinavo è però l’unico a essersi imposto per due edizioni consecutive, come testimoniato dall’albo d’oro. In verde sono evidenziati coloro i quali sono attualmente in ...