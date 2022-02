In Palestina l' illegalità è ' insediata' | il caso Eyyatar

(Di sabato 5 febbraio 2022). Come legalizzare l'degli insediamenti nellaoccupata. Globalist ci ritorna su con due contributi di grande significanza. L'editoriale di Haaretz "Una delle ultime decisioni di Avichai Mendelblit prima della fine del suo mandato di procuratore generale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Palestina illegalità

Globalist.it

Eyyatar. Come legalizzare l'degli insediamenti nellaoccupata. Globalist ci ritorna su con due contributi di grande significanza. L'editoriale di Haaretz "Una delle ultime decisioni di Avichai Mendelblit ...... chiediamo alle Istituzioni che la lotta allain ogni sua forma sia il presupposto per ... lae le donne nell'arte di Malak Mattar. Da giovedì in mostra al Museo Rimini, bonus ...