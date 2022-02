Roma, ufficiale la nuova avventura per Providence (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Roma con una nota ufficiale ha comunicato il passaggio di Providence dal Bruges all’Estoril in prestito La Roma con una nota ufficiale ha comunicato la cessione in prestito di Providence. Il giocatore era al Bruges e dopo aver risolto prestito con la squadra belga ha scelto l’Estoril. Il comunicato: «L’AS Roma comunica di aver risolto anticipatamente il prestito con il Bruges di Ruben Providence e di aver ceduto il calciatore a titolo temporaneo all’Estoril». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lacon una notaha comunicato il passaggio didal Bruges all’Estoril in prestito Lacon una notaha comunicato la cessione in prestito di. Il giocatore era al Bruges e dopo aver risolto prestito con la squadra belga ha scelto l’Estoril. Il comunicato: «L’AScomunica di aver risolto anticipatamente il prestito con il Bruges di Rubene di aver ceduto il calciatore a titolo temporaneo all’Estoril». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OfficialASRoma : ?? UFFICIALE ? ?? Dopo Roma-Juventus si è temuta la frattura, ma il tutto è rientrato dopo poche ore. ?? Insieme a… - SassuoloUS : #Calciomercato: nuovo acquisto in casa Sassuolo, dalla Roma arriva l'attaccante Riccardo #Ciervo! Benvenuto in ner… - LAROMA24 : Ufficiale: Providence in prestito all'Estoril (COMUNICATO AS ROMA) #AsRoma - ilRomanistaweb : UFFICIALE - #Providence in prestito all'#Estoril fino al termine della stagione L'esterno d'attacco è rientrato in… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Roma, Providence in prestito all'Estoril. Risolto l'accordo con il Club Brugge -