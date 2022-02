Dall’estate a Genova i percorsi educativi in barca per bambini e ragazzi

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Un progetto sperimentale perrivolti a minori con attività legate al mare: partiranno da questa estate le giornate per fare vivere esperienze marine, dallaa vela al kayak, ain situazioni di fragilità, già seguiti dai servizi sociodel Comune diin: il piano del Comune diLo ha deciso la giunta, su proposta del sindaco Marco Bucci, sentito il consigliere delegato alle Politiche Sociali Mario Baroni. “L’obiettivo è coinvolgere minori già seguiti dai nostri servizi sociali in attività collegate al mare, nella stagione estiva, ma in generale anche in attività all’aria aperta come il trekking mare-monti, anche con ...