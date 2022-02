Sanremo, Achille Lauro difeso da un prete di Lucca: 'Attacchi bigotti, non è stato scandaloso' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Puntuali quanto prevedibili, anche per lo stesso Achille Lauro che sarà salito sul palco del Festival di Sanremo pienamente consapevole di non venire capito da tutti e quindi giudicato da tanti, sono ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Puntuali quanto prevedibili, anche per lo stessoche sarà salito sul palco del Festival dipienamente consapevole di non venire capito da tutti e quindi giudicato da tanti, sono ...

Advertising

rtl1025 : ?? Vescovo Sanremo Vs Achille Lauro, Amadeus: 'Rispetto suo parere, ma da cattolico credente non sono stato minimame… - SanremoRai : ?? @AchilleIDOL feat. @harlemgospel ?? #Domenica L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - francescaabosco : RT @LoredanaBerte: Finalmente svelato, il mio duetto con Achille Lauro: il 4 Febbraio a Sanremo canteremo “Sei Bellissima”. Non vedo l’ora… - 3rmiant0_ : #Jerù A sentì twitter questi chiavano tra poco ma io non posso mollare Sanremo finché non esce anche il mio ultimo… - jsuhnfIower : ormai guardo sanremo solo per vedere cosa combina achille <3 -