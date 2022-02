Olimpiadi Beijing 2022 dove vedere sulla Rai diretta, replica e streaming (Di giovedì 3 febbraio 2022) Olimpiadi Beijing 2022 dove vedere. Dopo quattro anni di attesa, è arrivato il momento per le XXIV Olimpiadi Invernali 2022 che si svolgeranno a Pechino dal 4 al 20 febbraio. Ecco di seguito orari italiani e dove vedere tutte le gare in diretta tv, streaming e in differita. SCOPRI TUTTO SULLE #OlimpiadiOlimpiadi Beijing 2022: dateLa fiamma Olimpica, che ha viaggiato dalla Corea del Sud fino alla Cina, accenderà il braciere durante la suggestiva Cerimonia di Apertura che avrà luogo venerdì 4 febbraio 2022 allo stadio Stadio Nazionale, il famoso “Nido d’uccello”, che abbiamo già visto all’inaugurazione dei Giochi estivi ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022). Dopo quattro anni di attesa, è arrivato il momento per le XXIVInvernaliche si svolgeranno a Pechino dal 4 al 20 febbraio. Ecco di seguito orari italiani etutte le gare intv,e in differita. SCOPRI TUTTO SULLE #: dateLa fiamma Olimpica, che ha viaggiato dalla Corea del Sud fino alla Cina, accenderà il braciere durante la suggestiva Cerimonia di Apertura che avrà luogo venerdì 4 febbraioallo stadio Stadio Nazionale, il famoso “Nido d’uccello”, che abbiamo già visto all’inaugurazione dei Giochi estivi ...

Advertising

Coninews : Talento intramontabile dello snowboard parallelo. Per Roland #Fischnaller quelle di #Beijing2022 saranno le seste O… - DanVMor : Il personaggio di queste Olimpiadi invernali in arrivo è una sciatrice cinese nata in USA. - GabrieleIuvina1 : #Beijing2022 Il Comitato per la protezione dei giornalisti @CPJAsia a gennaio aveva lanciato l'allarme: i telefon… - StracciVolano : RT @aletapparini: Che ci crediate o no, questo qui è il barman di un hotel di Pechino 'interno alla bolla' delle Olimpiadi mentre prepara u… - simonesalvador : Qui invece trovate il pronosticone generale di Sports Illustrated: #Pechino2022 #Olimpiadi -