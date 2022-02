Hockey ghiaccio, Pechino 2022: le favorite. Torneo maschile e femminile partono senza certezze e tante pretendenti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Cosa dovremo attenderci dai tornei di Hockey ghiaccio, maschile e femminile, ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022? In primo luogo vedremo una competizione “ridotta” dato che non saranno presenti i fuoriclasse impegnati nella NHL, che ha bloccato i suoi protagonisti per le problematiche legate al Covid-19. Anche senza di loro, tuttavia, lo spettacolo sarà garantito. Sul fronte maschile non si parte con una favorita certa ma, come sempre, un nutrito novero di compagini che lotteranno fino alla finale per acciuffare il titolo. Nei Giochi Olimpici 2018 di PyeonChang il Torneo lo vinsero gli atleti olimpici russi, davanti a Germania e Canada e, anche a Pechino, non potremo che annoverare queste tre squadre tre le ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Cosa dovremo attenderci dai tornei di, ai Giochi Olimpici invernali di? In primo luogo vedremo una competizione “ridotta” dato che non saranno presenti i fuoriclasse impegnati nella NHL, che ha bloccato i suoi protagonisti per le problematiche legate al Covid-19. Anchedi loro, tuttavia, lo spettacolo sarà garantito. Sul frontenon si parte con una favorita certa ma, come sempre, un nutrito novero di compagini che lotteranno fino alla finale per acciuffare il titolo. Nei Giochi Olimpici 2018 di PyeonChang illo vinsero gli atleti olimpici russi, davanti a Germania e Canada e, anche a, non potremo che annoverare queste tre squadre tre le ...

