voceditalia : Zaki deluso, l’udienza decisiva slitta al 6 aprile -

E' stata grande la delusione per Patrick Zaki. A Mansura doveva essere l'udienza decisiva, quella dell'assoluzione e del via libera per un ritorno a Bologna dopo due anni di calvario carcerario e tribunalizio. Il processo è stato rinviato al 6 aprile. Lo studente dell'università di Bologna rischia ancora una condanna a 5 anni di carcere.