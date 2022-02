Sussidi dannosi per l’ambiente. L’ultimo inganno di Cingolani. Taglio mignon nel decreto Sostegni ter. Solo 24 milioni per il 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un Taglio mignon, di una ventina di milioni in un anno, ai Sussidi dannosi per l’ambiente, i cosiddetti Sad. La classica montagna che partorisce un topolino. È questa l’ultima mossa del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. che ha mandato su tutte le furie gli ambientalisti, ovviamente favorevoli al Taglio delle risorse che incentivano tuttora le fonti fossili. Ma chiedono un intervento vero, non una misura spot. Nel decreto Sostegni ter, infatti, la riduzione ammonta, in totale, a 24 milioni per il 2022, un quarto rispetto ai 105 milioni inizialmente annunciati in una bozza. In qualsiasi caso si tratta di una cifra risibile, considerando che in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un, di una ventina diin un anno, aiper, i cosiddetti Sad. La classica montagna che partorisce un topolino. È questa l’ultima mossa del ministro della Transizione ecologica, Roberto. che ha mandato su tutte le furie gli ambientalisti, ovviamente favorevoli aldelle risorse che incentivano tuttora le fonti fossili. Ma chiedono un intervento vero, non una misura spot. Nelter, infatti, la riduzione ammonta, in totale, a 24per il, un quarto rispetto ai 105inizialmente annunciati in una bozza. In qualsiasi caso si tratta di una cifra risibile, considerando che in ...

