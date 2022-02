Orlando propone di riservare quote di assunzioni per giovani e donne in tutti i bandi pubblici (Di mercoledì 2 febbraio 2022) «tutti i datori di lavoro che hanno rapporti con la Pubblica amministrazione dovrebbero essere obbligati ad assumere almeno il 30% di donne e giovani». L’appello arriva dal ministro del Lavoro Andrea Orlando in un’intervista a Metropolis (il podcast del gruppo Gedi), riportata su Repubblica, il giorno successivo alla pubblicazione dei dati sull’occupazione di dicembre 2021. Dati che registrano un rallentamento della crescita, concentrata su giovani e donne, con un aumento dei soli contratti a termine. I dati Istat dicono che il Paese è tornato ad avere un tasso di occupazione pari a quello del febbraio 2020, ma mancano all’appello ancora 286mila posti di lavoro rispetto al periodo pre pandemia. Questo perché nel frattempo la popolazione italiana in età da lavoro è diminuita di oltre ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) «i datori di lavoro che hanno rapporti con la Pubblica amministrazione dovrebbero essere obbligati ad assumere almeno il 30% di». L’appello arriva dal ministro del Lavoro Andreain un’intervista a Metropolis (il podcast del gruppo Gedi), riportata su Repubblica, il giorno successivo alla pubblicazione dei dati sull’occupazione di dicembre 2021. Dati che registrano un rallentamento della crescita, concentrata su, con un aumento dei soli contratti a termine. I dati Istat dicono che il Paese è tornato ad avere un tasso di occupazione pari a quello del febbraio 2020, ma mancano all’appello ancora 286mila posti di lavoro rispetto al periodo pre pandemia. Questo perché nel frattempo la popolazione italiana in età da lavoro è diminuita di oltre ...

