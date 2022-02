Covid, i dati: 118.994 nuovi contagi e 395 morti. In un giorno -323 ricoverati in area medica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono 118.994 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia mercoledì 2 febbraio, frutto di 964.521 tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività, per via dei pochi test, risale al 12,3%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 395 morti. Mentre si registra un drastico calo dei ricoverati in area medica: -323 in un giorno. Diminuiscono anche i pazienti Covid in terapia intensiva: sono 25 in meno da martedì. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono 118.994 idaregistrati in Italia mercoledì 2 febbraio, frutto di 964.521 tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività, per via dei pochi test, risale al 12,3%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 395. Mentre si registra un drastico calo deiin: -323 in un. Diminuiscono anche i pazientiin terapia intensiva: sono 25 in meno da martedì. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

