The Walkind Dead | lutto nel cast | a rischio il finale di stagione?

(Di martedì 1 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Questa mattina è morto uno degli attori principali deldella nota serie tv The Walking. Adesso i fan dello spettacolo hanno paura per ildi. Moses J. Moseley, un attore noto per aver interpretato uno zombi nella popolarissima serie tv statunitense, è stato trovato morto la scorsa settimana all’interno della sua

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : The Walkind

L'attore, celebre tra le altre cose perDead e per aver partecipato al progetto Death Stranding, dando le sembianze al protagonista, ha in queste ore condiviso su Twitter il post ...L'attore, celebre tra le altre cose perDead e per aver partecipato al progetto Death Stranding, dando le sembianze al protagonista, ha in queste ore condiviso su Twitter il post ...Questa mattina è morto uno degli attori principali del cast della nota serie tv The Walking Dead. Adesso i fan dello spettacolo hanno paura per il finale di stagione. Moses J. Moseley, un attore noto ...È morto l’attore Moses J. Moseley. Aveva 31 anni e aveva interpretato il ruolo dello zombie domestico di Mchonne, Mike, in “The Walking Dead”.