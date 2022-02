Sanremo 2022, Yuman – «Ora e qui» (Di martedì 1 febbraio 2022) Alla prima esperienza al Festival di Sanremo c’è Yuman, con il suo brano Ora e qui. Grande appassionato di Lucio Battisti e Lucio Dalla, il cantante ha partecipato a Sanremo Giovani 2021, dove si è classificato primo con la canzone Mille Notti, conquistandosi un posto sul palco dell’Ariston insieme a Matteo Romano e Tananai. Yuman ha iniziato la sua carriera nel 2017, pubblicando il suo primo singolo, Twelve, a cui ha lavorato anche Chris Lord-Alge, un tecnico del suono che vanta collaborazioni con i Green Day, i Muse, Joe Cocker e Caparezza. Non a caso il singolo si è classificato tra i primi delle chart Viral 50 Italy e Viral 50 Swiss di Spotify. Nel 2019, per Yuman è stata la volta del suo secondo singolo, Run, diventato molto popolare anche all’estero e che lo ha portato a fare un tour estivo in ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Alla prima esperienza al Festival dic’è, con il suo brano Ora e qui. Grande appassionato di Lucio Battisti e Lucio Dalla, il cantante ha partecipato aGiovani 2021, dove si è classificato primo con la canzone Mille Notti, conquistandosi un posto sul palco dell’Ariston insieme a Matteo Romano e Tananai.ha iniziato la sua carriera nel 2017, pubblicando il suo primo singolo, Twelve, a cui ha lavorato anche Chris Lord-Alge, un tecnico del suono che vanta collaborazioni con i Green Day, i Muse, Joe Cocker e Caparezza. Non a caso il singolo si è classificato tra i primi delle chart Viral 50 Italy e Viral 50 Swiss di Spotify. Nel 2019, perè stata la volta del suo secondo singolo, Run, diventato molto popolare anche all’estero e che lo ha portato a fare un tour estivo in ...

