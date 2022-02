Mamma lancia la figlia di 3 anni nella gabbia degli orsi allo zoo | l’animale si avvicina e la annusa | le telecamere riprendono tutta la scena

(Di martedì 1 febbraio 2022) Un momento terrificante, immagini che sembrano uscite dalla penna di uno sceneggiatore di thriller: e invece si tratta di una sequenza registrata dalledel circuito chiuso di sorveglianzazoo di Tashkent, in Uzbekistan, e mostrano il momento esatto in cui una donna lascia cadere la sua bambina di trefossa recintata in cui scorrazza un orso bruno. Il tutto sotto lo sguardo attonito e sgomentoaltri avventori. La bambina è però miracolosamente salva: l’orso bruno – Zuzu il suo nome – si è ancheto alla piccola, l’ha un pòta, hanno affermato testimoni secondo quanto scrive il Daily Mailsua versione online, fra i molti siti internazionali di informazione chela notizia e ...

Un momento terrificante, immagini che sembrano uscite dalla penna di uno sceneggiatore di thriller: e invece si tratta di una sequenza registrata dalle telecamere del circuito chiuso di sorveglianza ...