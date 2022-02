Ascolti Tv 31 gennaio 2022 | Non mi lasciare e Gf Vip sul trono prima del Festival

Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 31 Gennaio La prima puntata della settimana di #StrisciaLaNotizia ha conquistato 4.528.000 te… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 31 Gennaio #ISolitiIgnoti inizia la settimana registrando nel primo programma settimanale 5.5… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 31 Gennaio La terza puntata di #PrimaFestival ha totalizzato 4.749.000 telespettatori e il 18… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 31 Gennaio Su Rete4 #QuartaRepubblica ha interessato nella puntata di ieri 1.002.000 telespet… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 31 Gennaio La quarta puntata di #DelittiInParadiso10 ha conquistato 931.000 telespettatori co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

del 312022. In prima serata su Rai1 l'ultima puntata di Non mi Lasciare ha conquistato 4.265.000 spettatori pari al 18,9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 3.581.000 (23%). Su ...... seconda parte 784.000 (4.02%) La 7, Propaganda Live: 832.000 (4.90%) Tv 8, 4 Hotel: 360.000 (1.30%) Nove, Air Force One: 481.000 (2.30%)del pomeriggio di lunedì 312022 Per quanto ...Gli ascolti del 31 gennaio 2022: ecco i dati auditel. Non mi Lasciare ha conquistato 4.265.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! Su Tv8 4 Ristoranti 570.000 (2,3%) e sul ...Gli ascolti tv della prima serata del lunedi premiano l’ultima puntata della fiction Non mi lasciare su Rai Uno con risultati in rialzo, bene anche se leggermente in calo il Grande fratello vip che ...