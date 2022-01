Milan a tutto Ibra: la situazione sul suo futuro! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic è un guerriero ma di certo non lo scopriamo solo oggi; l’infortunio meno grave del previsto al tendine d’Achille sembra ormai smaltito e cosi il bomber svedese è pronto a mettere nel mirino il derby di sabato contro l’Inter. Ibrahimovic Rinnovo Derby Dopo in derby, al centro delle sue volontà Zlatan ha solo due priorità: il sogno scudetto (e quindi il rinnovo con il Milan) e il terzo Mondiale con la Svezia. Per il primo tassello dipende solo dallo stato fisico del giocatore che ad ormai 41 anni risulta normale avere qualche acciacco in più ma quando sta bene si vede e fa ancora la differenza (vedi gli 8 gol in 19 partite di questo campionato). Per il mondiale invece dipenderà tutto dai play off di marzo che la nazionale svedese dovrà disputare per qualificarsi e regalare questo ultimo sogno a ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Zlatanhimovic è un guerriero ma di certo non lo scopriamo solo oggi; l’infortunio meno grave del previsto al tendine d’Achille sembra ormai smaltito e cosi il bomber svedese è pronto a mettere nel mirino il derby di sabato contro l’Inter.himovic Rinnovo Derby Dopo in derby, al centro delle sue volontà Zlatan ha solo due priorità: il sogno scudetto (e quindi il rinnovo con il) e il terzo Mondiale con la Svezia. Per il primo tassello dipende solo dallo stato fisico del giocatore che ad ormai 41 anni risulta normale avere qualche acciacco in più ma quando sta bene si vede e fa ancora la differenza (vedi gli 8 gol in 19 partite di questo campionato). Per il mondiale invece dipenderàdai play off di marzo che la nazionale svedese dovrà disputare per qualificarsi e regalare questo ultimo sogno a ...

