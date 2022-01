Infortuni sul lavoro: in aumento anche nel 2021, diminuiti quelli mortali (-3,9%) (Di lunedì 31 gennaio 2022) In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 55.288 (+22,8%). Lo fa sapere l'Istituto pubblicando gli open data e rimarcando che i dati sono ancora fortemente influenzati dall'emergenza Covid L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 31 gennaio 2022) Inle patologie di origine professionale denunciate, che sono state 55.288 (+22,8%). Lo fa sapere l'Istituto pubblicando gli open data e rimarcando che i dati sono ancora fortemente influenzati dall'emergenza Covid L'articolo proviene da Firenze Post.

