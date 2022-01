Il miglior operatore rete mobile 4G in Italia? Risponde Altroconsumo grazie a social app CheBanda (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Avere una connessione internet efficiente ed efficace per il proprio smartphone è ormai fondamentale per tutti i cittadini che, al giorno d'oggi, vivono la loro quotidianità fra social network, DAD e smart working. Ma quale è il miglior operatore sul territorio Italiano? Il Centro Studi Altroconsumo ha voluto Rispondere alla domanda attraverso il monitoraggio degli operatori di telefonia mobile Italiani della piattaforma CheBanda, la social app di misurazione lanciata nel 2016 che permette agli utenti di misurare la qualità della propria connessione e di condividere con Altroconsumo le informazioni in merito. Nel corso dell'analisi i 4 principali fornitori del Paese – ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Avere una connessione internet efficiente ed efficace per il proprio smartphone è ormai fondamentale per tutti i cittadini che, al giorno d'oggi, vivono la loro quotidianità franetwork, DAD e smart working. Ma quale è ilsul territoriono? Il Centro Studiha volutore alla domanda attraverso il monitoraggio degli operatori di telefoniani della piattaforma, laapp di misurazione lanciata nel 2016 che permette agli utenti di misurare la qualità della propria connessione e di condividere conle informazioni in merito. Nel corso dell'analisi i 4 principali fornitori del Paese – ...

