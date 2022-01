(Di lunedì 31 gennaio 2022) Pierre-Emerick Aubameyang è sempre più vicino a vestire la maglia delgabonese dovrebbe trasferirsi in Catalogna in prestito. Restada capire se i Blaugrana pagheranno l’intero stipendio deldell’Arsenal o solo una parte. Aubameyang era finito nel corsostagione sempre più ai marginirosa dei Gunners, tanto da essere stato messo sul mercato dalla squadra di Arteta. Il suo contratto con i londinesi scadrà nell’estate 2023. Arsenal, Aubameyang Nelle quattro stagioni a Londra ha totalizzato 92 gol in 164 presenze. Arrivò dal Borussia Dortmund nel mercato di riparazionestagione 2017/2018, per circa 64 milioni di euro. Sul giocatore si erano interessate anche Juventus e Milan, ma sembrava ormai ...

Advertising

zazoomblog : Il Barcellona si rinforza ancora: in arrivo l’attaccante della Premier - #Barcellona #rinforza #ancora: #arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona rinforza

SpazioNapoli

Traorè -, i dettagli dell'operazione Per Traorè si tratta di un ritorno a casa. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti dallo stesso club balugrana : l'ex canterano arriva in ...Ultime di mercato per ilcheancor di più la rosa in vista del finale di stagione. Arriverà Aubameyang in attacco se dovesse saltare l'arrivo di Morata . Arrivano conferme anche da Oltremanica sul piano B ...31.01.2022 12:40 - Barcellona, altri rinforzi in arrivo: Aubameyang ad un passo; 31.01.2022 12:30 - Dall'Inghilterra: su Fabian ci sono 3 big inglesi, in pole lo United per il pos ...31.01.2022 11:10 - Il Barcellona cerca il colpo last-minute: pressing per Tagliafico; 31.01.2022 11:00 - Coppa D'Africa, Koulibaly e Anguissa in semifinale: slitta il rientro a Na ...