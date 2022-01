Al Ruggi somministrazione di vaccini per bambini fragili

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 31 gennaio 2022) di Monica De Santis Ed anche il reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio ed’Aragona si trasforma in un hub vaccinale. Per due giorni, il reparto ha ospitato i piccoli pazientiche necessitavano del vaccino anti covid. E così in questi due giorni, medici ed infermieri hanno accolto ben 40 giovanissimi pazienti, che in tutta sicurezza e sotto l’attento controllo medico hanno potuto ricevere anche loro il vaccino anti covid… “I dati che abbiamo della sperimentazione dei– spiega il dottor Pasquale Pisano, responsabile del reparto di pediatria dell’ospedale salernitano – e la situazione della pandemia ci portano a considerare una vera e propria risorsa i, anche per i. C’è sicurezza, c’è necessità di proteggerli e non dobbiamo continuare su questa strada, ...