Sofia Goggia scatenata in palestra e cita Lindsey Vonn: “No room for doubts”. L’azzurra in recupero – VIDEO (Di domenica 30 gennaio 2022) Sofia Goggia prosegue a spron battuto nel suo recupero dopo l’infortunio patito settimana scorsa in occasione del superG di Cortina d’Ampezzo. L’azzurra si è sottoposta a una visita medica nella giornata odierna e i dottori della Fisi hanno ravvisato un deciso miglioramento del ginocchio sinistro. La sciatrice aumenterà i carichi di lavoro in palestra e in piscina nella settimana entrante, con l’obiettivo di recupare la migliore condizione fisica per essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La bergamasca si è dichiarata soddisfatta del responso clinico, ha affermato di essere sulla strada giusta e indubbiamente ha una grande motivazione. Ieri aveva pubblicato una foto che la raffigurava in palestra, accompagnata dalla didascalia “work in molto progress“. Oggi ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022)prosegue a spron battuto nel suodopo l’infortunio patito settimana scorsa in occasione del superG di Cortina d’Ampezzo.si è sottoposta a una visita medica nella giornata odierna e i dottori della Fisi hanno ravvisato un deciso miglioramento del ginocchio sinistro. La sciatrice aumenterà i carichi di lavoro ine in piscina nella settimana entrante, con l’obiettivo di recupare la migliore condizione fisica per essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La bergamasca si è dichiarata soddisfatta del responso clinico, ha affermato di essere sulla strada giusta e indubbiamente ha una grande motivazione. Ieri aveva pubblicato una foto che la raffigurava in, accompagnata dalla didascalia “work in molto progress“. Oggi ...

Advertising

Eurosport_IT : Non ti abbiamo lasciata sola un anno fa e non lo faremo adesso. In questa battaglia siamo ancora al tuo fianco, Sof… - LiaCapizzi : Abbiate rispetto di Sofia Goggia. Si può dare la colpa alla sfiga, e ci sta. Si può sperare nel recupero per le O… - ItaliaTeam_it : Gli esami hanno evidenziato una distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato,… - Ilblogdiandy : RT @RaiNews: 'Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione e alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto della… - RaiNews : 'Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione e alla fine della prossima settimana faremo un nuovo p… -