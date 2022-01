Pesaro-Treviso oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di domenica 30 gennaio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Carpegna Prosciutto Pesaro-Nutribullet Treviso basket, valida per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo l’exploit di due settimane contro l’Olimpia Milano, per i padroni di casa sono arrivate due sconfitte di fila. Momento nero anche per gli uomini di Treviso, che nell’ultimo mese e mezzo hanno collezionato solo sconfitte, quattro, a partire proprio dal confronto dell’andata contro gli uomini di coach Banchi. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 30 gennaio. La partita sarà visibile in streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale (CLICCA QUI PER SEGUIRE ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) L’e le indicazioni per vedere inCarpegna Prosciutto-Nutribullet, valida per la 18esima giornata dellaA1di. Dopo l’exploit di due settimane contro l’Olimpia Milano, per i padroni di casa sono arrivate due sconfitte di fila. Momento nero anche per gli uomini di, che nell’ultimo mese e mezzo hanno collezionato solo sconfitte, quattro, a partire proprio dal confronto dell’andata contro gli uomini di coach Banchi. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 30 gennaio. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale (CLICCA QUI PER SEGUIRE ...

