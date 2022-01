Perché il Mattarella bis è un'opportunità per i partiti (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - L'incapacità dei partiti di raggiungere un'intesa su un presidente della Repubblica diverso da Sergio Mattarella è "sintomo di una crisi ma anche un'opportunità". Ne è convinto il costituzionalista Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato all'università di Perugia. E' la seconda volta che accade ma il 'bis' di Mattarella è diverso da quello di Napolitano. "Certo - spiega Clementi all'AGI - in entrambi i casi il Parlamento non è riuscito a trovare un'alternativa, ma nella vicenda attuale emergono due elementi nuovi: la richiesta a Mattarella di un secondo mandato ha una matrice parlamentare più che politica in senso stretto, non è un caso che siano stati i capigruppo a chiedergli di restare al Colle". Insomma, aggiunge Clementi, "i leader hanno seguito, più che guidato, il ... Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - L'incapacità deidi raggiungere un'intesa su un presidente della Repubblica diverso da Sergioè "sintomo di una crisi ma anche un'". Ne è convinto il costituzionalista Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato all'università di Perugia. E' la seconda volta che accade ma il 'bis' diè diverso da quello di Napolitano. "Certo - spiega Clementi all'AGI - in entrambi i casi il Parlamento non è riuscito a trovare un'alternativa, ma nella vicenda attuale emergono due elementi nuovi: la richiesta adi un secondo mandato ha una matrice parlamentare più che politica in senso stretto, non è un caso che siano stati i capigruppo a chiedergli di restare al Colle". Insomma, aggiunge Clementi, "i leader hanno seguito, più che guidato, il ...

