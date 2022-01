Eriksen, tutto fatto con il Brentford: annuncio atteso nelle prossime ore (Di domenica 30 gennaio 2022) Christian Eriksen è pronto a tornare nuovamente in campo. Il centrocampista danese nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà fino al termine della stagione con il Brentford, club militante in Premier League. Lo ha riportato Sky Sports UK. L’ex Inter ha superato tutti i test medici necessari. A breve la sua nuova avventura in Inghilterra potrà iniziare. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Christianè pronto a tornare nuovamente in campo. Il centrocampista daneseore firmerà il contratto che lo legherà fino al termine della stagione con il, club militante in Premier League. Lo ha riportato Sky Sports UK. L’ex Inter ha superato tutti i test medici necessari. A breve la sua nuova avventura in Inghilterra potrà iniziare. SportFace.

