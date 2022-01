Calciomercato: Cagliari. Ceduto Caceres al Levante (Di domenica 30 gennaio 2022) Il difensore uruguaiano si trasferisce in Spagna a titolo definitivo Cagliari - E' ufficiale il divorzio tra il Cagliari e Martin Caceres. Il club sardo, attraverso il proprio sito, comunica il ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) Il difensore uruguaiano si trasferisce in Spagna a titolo definitivo- E' ufficiale il divorzio tra ile Martin. Il club sardo, attraverso il proprio sito, comunica il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Calciomercato: Cagliari. Ceduto Caceres al Levante Il difensore uruguaiano si trasferisce in Spagna a titolo definitivo CAGLIARI - E' ufficiale il divorzio tra il Cagliari e Martin Caceres. Il club sardo, attraverso il proprio sito, comunica il trasferimento a titolo definitivo del difensore uruguaiano al Levante. Caceres ha collezionato 15 presenze e una rete ...

Ex gialloblù, il Levante ufficializza l’arrivo di Caceres a parametro zero dal Cagliari Il difensore uruguaiano ha firmato un contratto di 6 mesi con opzione per un’altra stagione Ritorno in Spagna per Martin Caceres. Dopo le esperienze con le maglie di Siviglia e Barcellona, l’uruguaian ...

