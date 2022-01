Parigi, cade e resta 9 ore a congelare sul marciapiede: 'il fotografo del tango' muore nell'indifferenza (Di sabato 29 gennaio 2022) Ignorato per 9 ore dai passanti mentre congelava lentamente su un marciapiede nel centro di Parigi . E' morto così nell'indifferenza, il grande fotografo svizzero René Robert . L'artista, 84 anni, ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) Ignorato per 9 ore dai passanti mentre congelava lentamente su unnel centro di. E' morto così, il grandesvizzero René Robert . L'artista, 84 anni, ...

