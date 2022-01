Incendio in un’abitazione nel Reggiano. Muoiono due bambini: da chiarire le dinamiche (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella tarda serata del 29 gennaio, dopo le 22, si è sviluppato un Incendio in un’abitazione nel comune di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Qui viveva una famiglia di origine pakistana. Nel rogo sono morti due bambini, un maschio e una femmina, fratello e sorella, di 8 e 7 anni. Intossicati i loro genitori che invece sono riusciti a salvarsi grazie all’arrivo dei vigili del fuoco. Le dinamiche sono ancora da chiarire ma l’ipotesi più probabile è che sia esplosa una bombola del gas. Leggi anche: Torino, esplosione e Incendio in centro. Brucia una mansarda: due persone ferite – Il video Milano, esplosione in un palazzo di uffici: la procura apre un’inchiesta per Incendio doloso Milano, esplosione in un palazzo di uffici: grave la presunta ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella tarda serata del 29 gennaio, dopo le 22, si è sviluppato uninnel comune di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Qui viveva una famiglia di origine pakistana. Nel rogo sono morti due, un maschio e una femmina, fratello e sorella, di 8 e 7 anni. Intossicati i loro genitori che invece sono riusciti a salvarsi grazie all’arrivo dei vigili del fuoco. Lesono ancora dama l’ipotesi più probabile è che sia esplosa una bombola del gas. Leggi anche: Torino, esplosione ein centro. Brucia una mansarda: due persone ferite – Il video Milano, esplosione in un palazzo di uffici: la procura apre un’inchiesta perdoloso Milano, esplosione in un palazzo di uffici: grave la presunta ...

