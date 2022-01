Blas Roca Rey | chi è l’ex marito di Amanda Sandrelli | età | carriera | Un posto al sole | figli | compagna | vita privata e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche, con il suo talento e il suo emozionante racconto di. Ma conosciamo meglio, l’attore peruvianoRey., chi è: età,Rey è nato a Lima il 21 gennaio del 1961 ed è un noto attore peruviano naturalizzato italiano, conosciuto per essere stato anche ildio dello scultore Joaquinsi è trasferito in Italia, dove ha ...