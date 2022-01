Basilea, Degen: “Talenti come Esposito non ci sono in Svizzera” (Di sabato 29 gennaio 2022) “Quando dico che abbiamo la rosa migliore, intendo il valore individuale dei giocatori. Questo non significa che siamo più forti e che prendiamo sempre i tre punti. Ma se guardo alla qualità e al talento di Sebastiano Esposito, per esempio, lo Young Boys e lo Zurigo non hanno un talento del genere in rosa”. Parole di elogio quelle spese dal massimo dirigente del Basilea, David Degen, sul giovane attaccante ex Inter. “Tuttavia, per vincere ci vuole una squadra. Lo Zurigo, ad esempio, agisce come una squadra e ha 7 punti di vantaggio – aggiunge in conferenza stampa – . Dobbiamo fare di più e vedere cosa possiamo fare. Ci vorrà un enorme impegno e costanza da parte nostra, ma sono assolutamente convinto che possiamo avere voce in capitolo in campionato”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) “Quando dico che abbiamo la rosa migliore, intendo il valore individuale dei giocatori. Questo non significa che siamo più forti e che prendiamo sempre i tre punti. Ma se guardo alla qualità e al talento di Sebastiano, per esempio, lo Young Boys e lo Zurigo non hanno un talento del genere in rosa”. Parole di elogio quelle spese dal massimo dirigente del, David, sul giovane attaccante ex Inter. “Tuttavia, per vincere ci vuole una squadra. Lo Zurigo, ad esempio, agisceuna squadra e ha 7 punti di vantaggio – aggiunge in conferenza stampa – . Dobbiamo fare di più e vedere cosa possiamo fare. Ci vorrà un enorme impegno e costanza da parte nostra, maassolutamente convinto che possiamo avere voce in capitolo in campionato”. SportFace.

