Maxi prestito di 6,3 miliardi: Stellantis pronta a restituirlo allo Stato (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stellantis si prepara ad estinguere il Maxi prestito di 6,3 miliardi di euro che aveva ottenuto nel giugno del 2020 dalla Banca Intesa Sanpaolo, con una garanzia dello Stato pari all’80%. Il Gruppo automobilistico, quindi, restituirà l’intera somma in anticipo rispetto alla scadenza prevista per il 2023. Il 1° marzo Carlos Tavares, amministratore delegato di Leggi su periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022)si prepara ad estinguere ildi 6,3di euro che aveva ottenuto nel giugno del 2020 dalla Banca Intesa Sanpaolo, con una garanzia dellopari all’80%. Il Gruppo automobilistico, quindi, restituirà l’intera somma in anticipo rispetto alla scadenza prevista per il 2023. Il 1° marzo Carlos Tavares, amministratore delegato di

Advertising

lautomobile_ACI : Stellantis sarebbe pronta a rimborsare in anticipo maxi-prestito ricevuto nel 2020 per fronteggiare le difficoltà c… - infoiteconomia : Stellantis, il maxi prestito dello Stato va restituito - AUTOilmensile : Estinto con largo anticipo il maxi-prestito ?? #auto #stellantis #fca - anglotedesco : Stellantis brucia i tempi Il maxi prestito. Intesa-Sace ripagato un anno prima - ansa_economia : Stellantis sale al 75% nella società con Gac in Cina. L'azienda restituisce il maxi prestito erogato da Intesa Sanp… -