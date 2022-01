L'occidente mette la palla nel campo di Putin (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gli Stati Uniti e la Nato ieri hanno formalmente risposto "no" alle richieste del presidente russo, Vladimir Putin, di chiudere le porte dell'Alleanza Atlantica a nuovi membri e di ritirare le forze militari dai membri alla frontiera orientale per uscire dalla crisi ucraina. Ma l'occidente ha deciso comunque di tendere la mano alla Russia per cercare di uscire dallo stallo con la diplomazia. "La porta della Nato è aperta, rimane aperta e questo rimane il nostro impegno", ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in una conferenza stampa a Washington. "Non faremo compromessi sui principi fondamentali", ha aggiunto pochi minuti dopo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Bruxelles. L'Alleanza ha trasmesso a Mosca una serie di proposte per avviare discussioni sulla sicurezza in Europa, che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gli Stati Uniti e la Nato ieri hanno formalmente risposto "no" alle richieste del presidente russo, Vladimir, di chiudere le porte dell'Alleanza Atlantica a nuovi membri e di ritirare le forze militari dai membri alla frontiera orientale per uscire dalla crisi ucraina. Ma l'ha deciso comunque di tendere la mano alla Russia per cercare di uscire dallo stallo con la diplomazia. "La porta della Nato è aperta, rimane aperta e questo rimane il nostro impegno", ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in una conferenza stampa a Washington. "Non faremo compromessi sui principi fondamentali", ha aggiunto pochi minuti dopo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Bruxelles. L'Alleanza ha trasmesso a Mosca una serie di proposte per avviare discussioni sulla sicurezza in Europa, che ...

callmefree1 : RT @byoblu: L’opinionista olandese Eva Vlaardingerbroek @EvaVlaar mette in guardia sullo sradicamento dei nostri diritti fondamentali e sul… - maryluise_c_ : - ZwarteP04359450 : RT @byoblu: L’opinionista olandese Eva Vlaardingerbroek @EvaVlaar mette in guardia sullo sradicamento dei nostri diritti fondamentali e sul… - simmetricaMente : Siamo agli inizi del '900, una pandemia globale mette in ginocchio le economie più deboli, accresce le disuguaglian… - Tommsii : E Gente INFAMe una Massa di infami al potere al occidente . Tra loro chi se la mette per primo in culo e tutto Bell… -

Ultime Notizie dalla rete : occidente mette Il modello cinese e lo spazio del conflitto - EuroNomade La scomparsa del suo autore solo due anni dopo la pubblicazione mette ancora più in risalto la ... nel cruciale passaggio tra Sette e Ottocento, del confronto dell'Occidente con l'Oriente, con l'India ...

Ucraina Cina Turchia, mediatori di parte e interessati ... hanno il vizio d'origine di essere di parte, con Pechino più vicina a Mosca che all'Occidente e ... Antony Blinken e Serguiei Lavrov progettano un nuovo contatto, anche se Mosca mette le mani avanti, ...

Metalli Rari: il dominio di Cina e Russia mette in pericolo l'Occidente Scenarieconomici Storia di un’ideaQuando il nazionalismo era ancora una novità È un concetto nato in tempi recenti: sorto dalle argomentazioni dei philosophes francesi, è cresciuto con lo scoppio della Rivoluzione francese, fino a imporsi insieme al nuovo ordine politico nato in ...

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, di Guillermo del Toro Chissà se è un caso che il cinema nasce e struttura le sue forme proprio nel momento in cui la moda dell’occultismo raggiunge il suo apice nell’Occidente “positivista ... Zanuck ci mette lo zampino, ...

La scomparsa del suo autore solo due anni dopo la pubblicazioneancora più in risalto la ... nel cruciale passaggio tra Sette e Ottocento, del confronto dell'con l'Oriente, con l'India ...... hanno il vizio d'origine di essere di parte, con Pechino più vicina a Mosca che all'e ... Antony Blinken e Serguiei Lavrov progettano un nuovo contatto, anche se Moscale mani avanti, ...È un concetto nato in tempi recenti: sorto dalle argomentazioni dei philosophes francesi, è cresciuto con lo scoppio della Rivoluzione francese, fino a imporsi insieme al nuovo ordine politico nato in ...Chissà se è un caso che il cinema nasce e struttura le sue forme proprio nel momento in cui la moda dell’occultismo raggiunge il suo apice nell’Occidente “positivista ... Zanuck ci mette lo zampino, ...