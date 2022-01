GF Vip | Lulù Selassié al veleno contro la vicenda Alex Belli | “Non ce la faccio più …”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Una nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda questa sera, venerdì 28 gennaio 2022. E in molti, sia dentro sia fuori la casa, si aspettano che ancora una volta i protagonisti della puntata saranno, Delia Duran e Soleil Sorge. Se però all’inizio questa storia aveva catturato l’attenzione di molte persone ecco che oggi non è più così e anzi al contrario sempre di più sono coloro che iniziano a mostrare insofferenza per l’argomento. È questo il caso della giovane Principessache proprio durante una conversazione avuta con le due amiche Sophie Codegoni e Federica Calemme si è lasciata andare esprimendo il suo pensiero. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?la...