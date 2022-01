Foibe, il X Municipio ne boccia la commemorazione e “caccia” Aguzzetti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ostia – “Quanto accaduto durante il Consiglio del X Municipio è gravissimo. La bocciatura del documento in cui si chiedeva una commemorazione ufficiale in memoria dei martiri delle Foibe, ossia degli italiani uccisi dai partigiani di Tito perché italiani, dimostra la la vera natura ideologica di questa Amministrazione. Una Amministrazione che mostra una natura reticente e negazionista nei confronti di una tragedia troppi anni taciuta e ancor oggi sminuita da una certa sinistra”. A parlare è Alessandro Aguzzetti, consigliere municipale della Lega e autore del documento, espulso dalla seduta dopo la bocciatura. “Questa è una grave mancanza di rispetto soprattutto per i residenti del quartiere Giuliano Dalmata di Acilia, che un tempo accolse gli italiani costretti a lasciare le loro case ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ostia – “Quanto accaduto durante il Consiglio del Xè gravissimo. Latura del documento in cui si chiedeva unaufficiale in memoria dei martiri delle, ossia degli italiani uccisi dai partigiani di Tito perché italiani, dimostra la la vera natura ideologica di questa Amministrazione. Una Amministrazione che mostra una natura reticente e negazionista nei confronti di una tragedia troppi anni taciuta e ancor oggi sminuita da una certa sinistra”. A parlare è Alessandro, consigliere municipale della Lega e autore del documento, espulso dalla seduta dopo latura. “Questa è una grave mancanza di rispetto soprattutto per i residenti del quartiere Giuliano Dalmata di Acilia, che un tempo accolse gli italiani costretti a lasciare le loro case ...

