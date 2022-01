Fiamme Oro, tragedia nell’atletica: muore il giovane Carlo Alberto Conte (Di venerdì 28 gennaio 2022) E’ successo quello che mai avremmo creduto che potesse accadere: Carlo Alberto Conte, 12 anni, non ce l’ha fatta. Domenica 23 gennaio nei prati di Vittorio Veneto il giovane atleta delle Fiamme Oro stava prendendo parte al cross “Città della Vittoria”, la sua prima gara di atletica, i suoi primi 1000 metri cronometrati. Lo scorso 26 gennaio in all’Ospedale di Treviso il suo cuore ha smesso di battere. Per sempre. Lo piangono papà Dino Massimiliano, mamma Valentina, la sorella Clementina, i compagni, gli allenatori e i dirigenti del gruppo sportivo della Polizia di Stato. Baldo: “Carlo era parte di una famiglia unita.. tutti noi con lui. Un abbraccio ai suoi cari” “Per me e per tutti i miei collaboratori questo non è solamente un lavoro – dichiara Sergio Baldo responsabile e direttore ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022) E’ successo quello che mai avremmo creduto che potesse accadere:, 12 anni, non ce l’ha fatta. Domenica 23 gennaio nei prati di Vittorio Veneto ilatleta delleOro stava prendendo parte al cross “Città della Vittoria”, la sua prima gara di atletica, i suoi primi 1000 metri cronometrati. Lo scorso 26 gennaio in all’Ospedale di Treviso il suo cuore ha smesso di battere. Per sempre. Lo piangono papà Dino Massimiliano, mamma Valentina, la sorella Clementina, i compagni, gli allenatori e i dirigenti del gruppo sportivo della Polizia di Stato. Baldo: “era parte di una famiglia unita.. tutti noi con lui. Un abbraccio ai suoi cari” “Per me e per tutti i miei collaboratori questo non è solamente un lavoro – dichiara Sergio Baldo responsabile e direttore ...

Un minuto di silenzio, così l'atletica veneta ricorderà Carlo Alberto ... invita ad osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni previste in Veneto nel fine settimana, in ricordo di Carlo Alberto Conte, il giovane atleta delle Fiamme Oro Padova ...

