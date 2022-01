Covid, la variante Omicron 2 sequenziata per la prima volta in Italia. Cosa sappiamo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Covid : grazie alla segnalazione del Laboratorio di Igiene del Policlinico san Martino di Genova diretto dal professor Icardi, è stata sequenziata, per la prima volta in Italia , la variante Omicron 2... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 28 gennaio 2022): grazie alla segnalazione del Laboratorio di Igiene del Policlinico san Martino di Genova diretto dal professor Icardi, è stata, per lain, la2...

Advertising

TgLa7 : #Covid: sequenziata variante #Omicron ##2 in #Italia. A Genova i primi due casi accertati al San Martino - MediasetTgcom24 : Covid, sequenziata in Italia la variante 'Omicron 2': accertati primi due casi #Covid #Omicron… - Agenzia_Ansa : Per il Robert Koch Institut 'il numero dei contagi Covid in Germania aumenta ma non nella dimensione in cui questo… - Virus1979C : RT @dottorbarbieri: ???? Covid: sequenziata variante Omicron 2 in Italia. A Genova i primi due casi accertati al San Martino. - AnnaLizzy68 : RT @dottorbarbieri: ???? Covid: sequenziata variante Omicron 2 in Italia. A Genova i primi due casi accertati al San Martino. -