Bradley Cooper arriva in Italia con Maestro | dopo A Star is Born è pronto al suo secondo progetto da regista

(Di venerdì 28 gennaio 2022) La produzione di, il nuovo film di, sta per cominciare. Dove? Qui in. Parliamo del nuovodell’attore e neoè inper il suo nuovodaNel 2018 si parlava solo di lui e Lady Gaga, protagonisti del film Ais. Pochi sanno che l’attore americano, oltre a interpretare il ruolo di Jackson Maine, ha anche diretto, sceneggiato e prodotto il. Sembra voglia continuare ad esplorare il mondo della regia, tanto che sbarcherà presto inper dirigere il suo nuovo film,. Noi, in ogni caso, siamo pronti ad ...

Advertising

OttaviDeborah : RT @SearchlightIT: E’ uno dei migliori film dell’anno. Diretto dal Premio Oscar Guillermo del Toro, con Bradley Cooper, Cate Blanchett e R… - infoitcultura : La fiera delle illusioni è un grande film (ma dov'è il nudo di Bradley Cooper?) - infoitcultura : La fiera delle illusioni: recensione del film di Guillermo Del Toro con Bradley Cooper e Cate Blanchett - infoitcultura : La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, il cast del film con Bradley Cooper - ardizoglu : @SkyTG24 In questo film ci sono tre bravissime attrici, quindi perché presentarlo come il 'film con Bradley Cooper'? -

Ultime Notizie dalla rete : Bradley Cooper

Dopo il successo del debutto in A star is born con Lady Gaga, ecco i dettagli di Maestro , il progetto che lo porta di nuovo nella Penisola Inarrestabile: dopo il debutto da regista per A star is born , l'attore torna dietro la macchina da presa per il film Maestro . Grande gioia per i fan italiani: le riprese avverranno proprio in ..., Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, David Strathairn, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman e Mary Steenburgen sono i protagonisti del noir diretto da Guillermo del ToroRiparte il Carlo Felice con un curioso dittico tra settecento e giorni nostri, in teatro la verve di Virginia Raffaele ...Una lista dei più interessanti film al cinema 2022 in questo weekend, ecco cosa ci attende nelle sale italiane.