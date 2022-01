Amadeus, Sanremo a rischio? La Rai gli mette i bastoni tra le ruote (Di venerdì 28 gennaio 2022) Amadeus, Sanremo a rischio? Un dettaglio non trascurabile della programmazione potrebbe ostacolarlo, ecco perché. Amadeus, il suo Sanremo a rischio? Il palinsesto Rai potrebbe ostacolare il Festival:ecco come ha reagito il conduttore alla notizia. L’Italia è in fibrillazione per l’arrivo imminente della kermesse che, quest’anno vedrà il teatro dell’Ariston alla massima capienza di pubblico. Sono molte le accortezze e le regole stabilite dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per lo svolgimento del Festival e i primi problemi sono già comparsi. Di ieri è la notizia che un operaio a lavoro nell’Ariston è risultato positivo ai controlli di routine attraverso i tamponi al quale è sottoposto il personale. L’uomo si sottoporrà ad ulteriori test di controllo ma, ... Leggi su chenews (Di venerdì 28 gennaio 2022)? Un dettaglio non trascurabile della programmazione potrebbe ostacolarlo, ecco perché., il suo? Il palinsesto Rai potrebbe ostacolare il Festival:ecco come ha reagito il conduttore alla notizia. L’Italia è in fibrillazione per l’arrivo imminente della kermesse che, quest’anno vedrà il teatro dell’Ariston alla massima capienza di pubblico. Sono molte le accortezze e le regole stabilite dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per lo svolgimento del Festival e i primi problemi sono già comparsi. Di ieri è la notizia che un operaio a lavoro nell’Ariston è risultato positivo ai controlli di routine attraverso i tamponi al quale è sottoposto il personale. L’uomo si sottoporrà ad ulteriori test di controllo ma, ...

