A2A aggiorna piano 2021-2030 | più investimenti e contributo a transizione ecologica Italia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione di A2A, presieduto da Marco Patuano, ha esaminato e approvato l'mento delIndustrialeche rafforza con ulteriori due miliardi di, l'impegno verso la decarbonizzazione, in anticipo rispetto agli obiettivi previsti da Cop26. Lo comunica una nota del gruppo. Il, si legge, "pone le basi per raggiungere l'azzeramento delle emissioni dirette e indirette (sia scope 1 sia scope 2) generate dal Gruppo al 2040 e rafforza i business che possono contribuire alladel Paese. Economia circolare eenergetica si confermano i due pilastri delche racchiudono le azioni concrete del gruppo, a cui ...

MILANO -il Piano Industriale al 2030 con 18 miliardi di euro di investimenti, 2 in più rispetto al Piano precedente. Lo annuncia il Gruppo che prevede di destinare 7 miliardi per l'economia ...indica inoltre come siano stati raggiunti con 2 anni di anticipo i target di capacità installata di generazione energia da fonti rinnovabili e punta all'azzeramento nel 2040 delle emissioni ...(Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di A2A, presieduto da Marco Patuano, ha esaminato e approvato l’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2030 che rafforza con ulteriori due miliardi di i ...Il consiglio di amministrazione di A2a ha approvato l'aggiornamento del piano industriale 2021-2030 che prevede un incremento degli investimenti per complessivi 18 miliardi di euro in dieci anni, 2 mi ...