Treviglio | torna il Luna Park Il sindaco avverte | “Controlli anti-Covid | saremo intransigenti”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 gennaio 2022). Prudenza e buon senso, ma ilaprirà. Dal 12 febbraio al 13 marzo, nel piazzale diFiera, a due anni di distanza da quello del febbraio 2020, interrotto per la prima drammatica ondata della pandemia. Lo comunica ilJuri Imeri: “Abbiamo rinviato le decisioni per avere un quadro aggiornato della situazione sanitaria e delle normative – spiega -. La presenza di un’area attrezzata e delimitata ha agevolato la decisione finale, perché renderà possibile il controllo degli accessi che avverranno con green pass rafforzato, mascherina e con numeri contingentati. Se abbiamo deciso di organizzare il– continua – è perché ci sono premesse e condizioni per farlo, anche grazie alla massima disponibilità dei giostrai e dei dipendenti ...