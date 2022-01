Advertising

zazoomblog : Hunziker-Trussardi a distanza di giorni Aurora rompe il silenzio senza giri di parole. Le sue durissime parole -… - gossipblogit : Eros Ramazzotti vicino a Michelle Hunziker dopo l’addio a Trussardi: “Per lei ci sarò sempre” - ciaorinoclub : Quando è sacrosanto che pubblicamente lo Dica anche una DONNA : «« *CI HANNO DEFRAMMENTATO I COGLIONI* ??» ?? Miche… - FilippoCarmigna : Hunziker-Trussardi, ecco Tomaso con un’altra bionda dopo l’addio a Michelle - zazoomblog : Eros Ramazzotti vicino a Michelle Hunziker dopo l’addio a Trussardi: “Per lei ci sarò sempre” - #Ramazzotti… -

Ultime Notizie dalla rete : Hunziker Trussardi

Erano una delle coppie più belle dello showbiz ma dopo dieci anni d'amore tra Michellee Tomasoè finita. Lei è ripartita dal lavoro e dalla casa di Milano, lui vive a Bergamo. Il settimanale 'Chi' ha pizzicato l'imprenditore in montagna durante un fine settimana da ...Michelleed Eros Ramazzotti non sono tornati insieme: parla lui Giorni fa Michellee Tomasohanno annunciato ufficialmente la fine del loro matrimonio. Il motivo? Al momento non è dato saperlo, anche se ovviamente di illazioni ne sono state fatte tante. Si segnala ...Il cantante 58enne sulla showgirl 45enne: ‘Per lei ci sono e ci sarò sempre’ ‘Mi auguro che affronti con tenacia e grinta le difficoltà che spesso la vita mette davanti’ Eros Ramazzotti commenta la ro ...L'imprenditore 38enne e Goffredo, compagno della Ramazzotti, hanno reagito alle malelingue sul loro conto: le loro parole ...