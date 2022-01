Taranto | nel supermercato con la pistola | arrestato 17enne Polizia

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: I Falchi della Squadra Mobile, nella tarda mattina di ieri, sono intervenuti nei pressi di undel centro città dove era stato segnalato un giovanissimo in possesso di unache, a più riprese, aveva mostrato l’arma ad un’altra persona lì presente. Giunti sul posto, i poliziotti hanno sin da subito individuato il giovane che indossava gli abiti descritti nella segnalazione ed hanno notato l’insofferente atteggiamento per la presenza dei poliziotti. Considerato il contenuto della segnalazione e l’eventuale situazione di pericolo, i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. La perquisizione personale ha così permesso di recuperare nella tasca destra del pantalone unaa salve modificata, priva del tappo rosso calibro 8 e ...

NoiNotizie : #Taranto, nel supermercato con la pistola: arrestato 17enne - lavocemanduria : Incarichi di favore e gare truccate, nei guai funzionari, avvocati e imprenditori nel foggiano… - befreest1 : Domani saremo a #Smau: circuito di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione. Il ceo di #befreest Fabio Cerino è… - medicojunghiano : RT @TeleAppula: Covid: 27 mila controlli nel Barese, 58 senza Green Pass - TeleAppula : Covid: 27 mila controlli nel Barese, 58 senza Green Pass -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto nel

All'alba si mercoledì 26 gennaio è scattata una imponente operazione interforze aquartiere Tamburi sono scese in campo, in maniera congiunta, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza: controlli a tappeto, perquisizioni e posti di blocco. L'operazione, ......a Palagiano per la Marathon Terre Jonico e il 9 ottobre all'Ippodromo Paolo VI dicon la Marathon degli Spartani), ma le tredici tappe della XC Challenge Bike si disputeranno quasi tutte...Sono 121.543 le persone attualmente positive, 714 i ricoverati in area non critica e 67 i pazienti in Terapia intensiva.Taranto al setaccio dopo la drammatica sparatoria di sabato mattina nella quale sono rimasti feriti due poliziotti della squadra Volante. É scattata alle prime ore del mattino ...