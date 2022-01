Quirinale: 'operazione Casini' in corso, rumors su test candidatura a terza votazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Grandi manovre in corso alla Camera mentre è appena iniziata la terza votazione per il Colle. Raccontano fonti parlamentari del centrodestra all'Adnkronos, confermate anche da fonti di centrosinistra che, trasversalmente agli schieramenti, si starebbe ragionando di lanciare la candidatura di Pier Ferdinando Casini per testarne la fattibilità. "Occhio allo spoglio di oggi", dice un big di area centrista lasciando intende che potrebbero spuntare schede con il nome dell'ex-presidente della Camera gia nella votazione di oggi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Grandi manovre inalla Camera mentre è appena iniziata laper il Colle. Raccontano fonti parlamentari del centrodestra all'Adnkronos, confermate anche da fonti di centrosinistra che, trasversalmente agli schieramenti, si starebbe ragionando di lanciare ladi Pier Ferdinandoperarne la fattibilità. "Occhio allo spoglio di oggi", dice un big di area centrista lasciando intende che potrebbero spuntare schede con il nome dell'ex-presidente della Camera gia nelladi oggi.

Advertising

NicolaPorro : L'operazione #Draghi al #Quirinale nasconde un progetto indecoroso ?? - Agenzia_Ansa : 'Berlusconi triste, l'operazione si è fermata'. Lo racconta Vittorio Sgarbi, che in queste settimane ha aiutato il… - petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - TV7Benevento : Quirinale: 'operazione Casini' in corso, rumors su test candidatura a terza votazione... - GianlucaZx : Ma il @Quirinale fa parte di questa operazione? Le restrizioni non hanno motivo sanitario, vanno abolite immediatam… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale operazione L'anomalia di un presidente del Consiglio al Quirinale ...voti necessari? Pd e 5S tireranno fuori un coniglio dal cilindro per tentare la stessa operazione "... Ma il passaggio di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale rappresenterebbe un vulnus notevole, e ...

CONSUMI/ Polliotto (Unc): "Rincari Covid, più 1.400 euro a famiglia nel 2022' OFFERTA PER ITA?/ Un'operazione che non conviene né a MSC, né a Lufthansa " Sul fronte del carello ... MERCATI & QUIRINALE/ I veri interessi dietro il pressing per Draghi al Colle Ma c'è di più. " In ...

Quirinale: 'operazione Casini' in corso, rumors su test candidatura a terza votazione Il Sannio Quotidiano Quirinale, al via terza votazione, rumors su test Casini Annunciata fumata nera. Numerosi i vertici e gli incontri, cresce il nome della Casellati Operazione Casini in corso: rumors su test candidatura alla terza votazione a maggioranza dei 2/3 da poco aper ...

Quirinale, la sfida per il Colle: ecco la terza votazione (DIRETTA VIDEO) Altro giro, altra corsa. Siamo al terzo giorno della maratona per l’elezione del Quirinale e ancora all’orizzonte non si vede una soluzione dell’enigma. Chi sarà l’erede di Sergio Mattarella? Nel prim ...

...voti necessari? Pd e 5S tireranno fuori un coniglio dal cilindro per tentare la stessa"... Ma il passaggio di Mario Draghi da Palazzo Chigi alrappresenterebbe un vulnus notevole, e ...OFFERTA PER ITA?/ Un'che non conviene né a MSC, né a Lufthansa " Sul fronte del carello ... MERCATI &/ I veri interessi dietro il pressing per Draghi al Colle Ma c'è di più. " In ...Annunciata fumata nera. Numerosi i vertici e gli incontri, cresce il nome della Casellati Operazione Casini in corso: rumors su test candidatura alla terza votazione a maggioranza dei 2/3 da poco aper ...Altro giro, altra corsa. Siamo al terzo giorno della maratona per l’elezione del Quirinale e ancora all’orizzonte non si vede una soluzione dell’enigma. Chi sarà l’erede di Sergio Mattarella? Nel prim ...