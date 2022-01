Perché Striscia la Notizia se la prende con la Rai per la copertura delle elezioni per il Quirinale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una polemica che va avanti, ormai, da anni e che oggi – mentre il Parlamento riunito in seduta comune si sta riunendo per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica italiana – divampa con nuove accuse. Nel mirino di Striscia la Notizia, infatti, è finita la copertura della Rai sul voto per il Quirinale: secondo la trasmissione satirica di Antonio Ricci, la televisione pubblica sta raccontando questi frenetici giorni non utilizzando risorse interne, ma affidandosi a un ecosistema esterno fatto di contenuti e contributors. LEGGI ANCHE > L’ultimo atto della comunicazione del settennato di Mattarella: il canale YouTube del Quirinale raggiunge i 100k Tutto nasce da un servizio mandato in onda da Striscia la Notizia nella puntata di martedì 25 gennaio, con protagonista ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una polemica che va avanti, ormai, da anni e che oggi – mentre il Parlamento riunito in seduta comune si sta riunendo per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica italiana – divampa con nuove accuse. Nel mirino dila, infatti, è finita ladella Rai sul voto per il: secondo la trasmissione satirica di Antonio Ricci, la televisione pubblica sta raccontando questi frenetici giorni non utilizzando risorse interne, ma affidandosi a un ecosistema esterno fatto di contenuti e contributors. LEGGI ANCHE > L’ultimo atto della comunicazione del settennato di Mattarella: il canale YouTube delraggiunge i 100k Tutto nasce da un servizio mandato in onda dalanella puntata di martedì 25 gennaio, con protagonista ...

