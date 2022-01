Maglie Napoli 2021-2022 | tutti i kit presentati finora | VIDEO

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Trenta partite disputate con addirittura diecidiverse: è record! Il, grazie all'autoproduzione delle divise da gioco, può sbizzarrirsi come vuole in questa stagione. Eccoi kitin questo

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Maglie @sscnapoli 2021-2022: tutti i kit presentati finora | #VIDEO - #SSCN #SSCNapoli #Napoli - PianetaMilan : Maglie @sscnapoli 2021-2022: tutti i kit presentati finora | #VIDEO - #SSCN #SSCNapoli #Napoli - saniokelchapo2 : @giovwastaken a napoli lo prendono per appendere le maglie negli spogliatoi prima delle partite - filippocorvi : @ilciccio67 Tipo sul campo di Napoli? SÌ Tipo a maglie invertite? SÌ - parteno28211963 : @Danila0909 @sscnapoli Invece possiamo perché siamo noi l’anima del Napoli, siamo i tifosi. E se sti ragazzacci si… -

Ultime Notizie dalla rete : Maglie Napoli

Il primo anno di autoproduzione delle divise, firmate EA7, da parte del club di De LaurentIis sta seguendo una strategia inedita: a gennaio sono già dieci le differentiindossate nelle partite ufficiali.Quasi impossibile la possibilità per Vlahovic di vestire altreitaliane con l'Inter, offerta a 50, davanti al Milan a 66, ancora più attardate Roma e, proposte a 200.Di Napoli in esclusiva ai nostri microfoni, per parlare delle scelte del CT Mancini, ma anche di qualche aneddoto della sua lunga carriera.Superfluo ricercare presunte verità, dare la caccia ai colpevoli in una storia che si è chiusa per una volontà in ogni caso bilaterale ...