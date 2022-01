Il No vax Djokovic torna in campo: «Si è iscritto al torneo di Dubai» dove sono tutti vaccinati. Ma potrà giocare (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A Dubai aveva fatto scalo a bordo dell’aereo con cui aveva lasciato l’Australia, a metà gennaio. Ora Novak Djokovic è pronto a tornare negli Emirati Arabi Uniti per il suo primo torneo dopo il caso Australian Open. Il tennista serbo, numero uno del ranking mondiale, si è iscritto al torneo Atp 500, in programma a Dubai dal 21 al 26 febbraio. La vaccinazione anti Covid non è obbligatoria per l’ingresso negli Emirati Arabi Uniti, dove il 100% dei residenti ha ricevuto almeno una dose. A causa della sua mancata vaccinazione contro il Covid, Djokovic – che in carriera ha vinto già cinque titoli a Dubai – resta in dubbio per alcuni importanti tornei in programma a marzo, tra cui Indian Wells e Miami. Quanto al prossimo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Aaveva fatto scalo a bordo dell’aereo con cui aveva lasciato l’Australia, a metà gennaio. Ora Novakè pronto are negli Emirati Arabi Uniti per il suo primodopo il caso Australian Open. Il tennista serbo, numero uno del ranking mondiale, si èalAtp 500, in programma adal 21 al 26 febbraio. La vaccinazione anti Covid non è obbligatoria per l’ingresso negli Emirati Arabi Uniti,il 100% dei residenti ha ricevuto almeno una dose. A causa della sua mancata vaccinazione contro il Covid,– che in carriera ha vinto già cinque titoli a– resta in dubbio per alcuni importanti tornei in programma a marzo, tra cui Indian Wells e Miami. Quanto al prossimo ...

