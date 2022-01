Grande Fratello Vip, Alex Belli: l’ex moglie Katarina lo sbugiarda «Lui e Delia sono una coppia aperta» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La ex moglie di Alex Belli, Katarina, ha parlato dell’attore e di Delia Duran. Nel salotto di Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, la donna ha raccontato quello che pensa della coppia formata dal suo ex e dalla showgirl sudamericana. Leggi anche: Grande Fratello Vip, Carmen Russo contro il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil... Leggi su donnapop (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La exdi, ha parlato dell’attore e diDuran. Nel salotto di Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, la donna ha raccontato quello che pensa dellaformata dal suo ex e dalla showgirl sudamericana. Leggi anche:Vip, Carmen Russo contro il triangoloDuran e Soleil...

