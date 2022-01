Se non sai cos’è la tape art, visita la mostra di No Curves al Pirellone (Di martedì 25 gennaio 2022) Se non si sa che si tratta di nastro adesivo, quelle di No Curves potrebbero apparire pennellate: la tape art, corrente artistica di cui è l’esponente italiano più noto, consiste infatti in questo: creare dei disegni senza usare altro materiale che del nastro adesivo colorato. La trama si rivela infatti solo una volta che ci si avvicina: i disegni sono composti da tagli di nastro adesivo appiccicati uno sopra l’altro e su una superficie uniforme, monocroma o trasparente. È l’effetto ottico creato dal gioco di sovrapposizioni, ma anche dalle ombre e dall’effetto di insieme, che determina poi il risultato, che è anche piuttosto realistico. A sembrare dipinti sono in particolar modo i ritratti, dove le espressioni, le pieghe del volto, emergono dal groviglio di nastro adesivo in modo netto. I 15 anni di attività di No Curves, artista che ... Leggi su linkiesta (Di martedì 25 gennaio 2022) Se non si sa che si tratta di nastro adesivo, quelle di Nopotrebbero apparire pennellate: laart, corrente artistica di cui è l’esponente italiano più noto, consiste infatti in questo: creare dei disegni senza usare altro materiale che del nastro adesivo colorato. La trama si rivela infatti solo una volta che ci si avvicina: i disegni sono composti da tagli di nastro adesivo appiccicati uno sopra l’altro e su una superficie uniforme, monocroma o trasparente. È l’effetto ottico creato dal gioco di sovrapposizioni, ma anche dalle ombre e dall’effetto di insieme, che determina poi il risultato, che è anche piuttosto realistico. A sembrare dipinti sono in particolar modo i ritratti, dove le espressioni, le pieghe del volto, emergono dal groviglio di nastro adesivo in modo netto. I 15 anni di attività di No, artista che ...

Advertising

AlbertoBagnai : @sherpa810 Se ho detto Vaccinopoli sarà Vaccinopoli, e non solo in Italia. ?? Lo sai che dovrei imparare a stare zit… - drsmoda : RT @BMastrotta: Pensate ricordare la #Giornatadellamemoria, e non capirci niente, visto che non sai neanche riconoscere la deriva autorita… - AKAASHlSUN : @jiucuptea sai che non lo so, inizialmente pensavo fossero due volumi, uno con sopra yu yang e l altro con sopra li… - Alice70A : RT @Alberto63Al: Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue. Tutti quanti fuggimmo tutti quanti gettammo l'arma e il nome. Una donna… - grearpatience : @martinasflicker vabbe ma tu non sai sceglierle -